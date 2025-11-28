BOLETIN DE NOTICIAS
Retornan a Venezuela desde EE.UU. 136 migrantes en medio de tensiones en el Caribe

Un total de 136 migrantes venezolanos retornaron este viernes a Venezuela desde EE.UU., el vuelo número 93 que se realiza desde ese país norteamericano en medio de las sanciones, amenazas y agresiones que ejecuta la Administración de Donald Trump contra el país suramericano con su ofensiva militar en el mar Caribe.

De acuerdo con la prensa local, el vuelo del Plan Vuelta a la Patria llegó desde Arizona al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira. En total llegaron 104 hombres, 24 mujeres, 3 niños y 5 niñas.

