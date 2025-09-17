Reuters: Trump aprueba primeros paquetes de ayuda militar para Ucrania pagados por la OTAN

La Administración Trump ha aprobado dos primeros paquetes de ayuda militar para Ucrania por 500 millones de dólares enmarcados en un nuevo acuerdo financiero con sus aliados europeos, reportó Reuters este martes citando a personas familiarizadas con el asunto.

La agencia precisa que se trata de la primera vez que se utiliza un nuevo mecanismo desarrollado por Washington y sus socios con el fin de armar a Kyiv mediante las reservas estadounidenses utilizando fondos de los países de la OTAN.

El sistema consiste en proporcionar a Kyiv las armas estadounidenses indicadas en la llamada Lista Prioritaria de Requerimientos de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), una lista de las necesidades militares y logísticas prioritarias elaborada por el Gobierno de Ucrania en coordinación con sus socios occidentales.

Según las fuentes, los paquetes ya han sido aprobados por Elbridge Colby, subsecretario de Defensa para Política de EE.UU., y podrían ser enviados a Ucrania en breve. Aunque se negaron a proporcionar un inventario exacto de lo que incluirían los suministros, revelaron que los sistemas de defensa aérea forman parte de la lista. “Es lo que han estado pidiendo. Muchísimo”, dijo una de las fuentes. “Es el flujo lo que les ha permitido estabilizar las líneas hasta ahora”, agregó.

Hasta la actualidad, las únicas armas que la Administración Trump ha vendido o entregado a Ucrania son las que fueron autorizadas durante el mandato de Joe Biden.

Por su parte, Rusia rechaza que sigan las entregas de material bélico a Kyiv, apuntando a que solamente prolongan el conflicto. Desde el Kremlin comentaron que la venta de armas estadounidenses para reforzar a las tropas ucranianas “es un negocio” que ya existía antes y ahora la única cuestión es “quién paga” por estos suministros.