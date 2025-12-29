BOLETIN DE NOTICIAS
Rusia afirma que responderá a supuestos ataques con drones de Ucrania a residencia de Putin

Putin le dijo a Trump que habrá una respuesta a supuesto intento de Kyiv de atacar su residencia

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, le dijo a su par de EE.UU., Donald Trump, que Moscú dará una respuesta al ataque de Kyiv contra la residencia del mandatario ruso ubicada en la provincia de Nóvgorod, informó este lunes el asesor presidencial Yuri Ushakov, comentando la reciente conversación telefónica entre los dos líderes.

“Hemos declarado claramente que estas acciones terroristas imprudentes, naturalmente, no quedarán sin respuesta”, dijo Ushakov.

Según el funcionario, el líder ruso enfatizó en la conversación con Trump que “la parte rusa tiene la intención de seguir trabajando de manera estrecha y productiva con los socios estadounidenses para encontrar maneras de lograr la paz”. “Sin embargo, la postura de Rusia se revisará, como es natural, en relación con una serie de acuerdos alcanzados durante la etapa anterior y las soluciones emergentes. Esto se ha expresado muy claramente”, agregó.

“Los estadounidenses deben comprenderlo. Dado el terrorismo de Estado perpetrado por Kyiv, la parte rusa no puede actuar de otra manera”, resumió Ushakov.

La misma jornada, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, informó que Kyiv intentó ejecutar un ataque terrorista con más de 90 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia oficial del mandatario.

Según el canciller, el intento de ataque tuvo lugar la noche del 28 al 29 de diciembre con 91 drones de largo alcance. Detalló que todos los drones fueron derribados por los sistemas de defensa aérea y que no existe información de víctimas ni daños.

Zelensky niega ataques

Zelensky niega el ataque directo de Ucrania contra la residencia de Vladimir Putin: “Son mentiras”. afirma que Rusia está preparando el terreno para atacar los edificios gubernamentales de Ucrania en Kyiv.

“Un ataque a la capital es posible. Sobre todo porque esta persona —si es que se le puede llamar persona— dijo que elegirían “objetivos apropiados”, lo que significa que están lanzando amenazas. Creo que hoy, el presidente Trump, su equipo y los europeos deben involucrarse y realizar el trabajo necesario con quienes ayer mismo decían que realmente quieren poner fin a la guerra”, dijo sobre Putin.

