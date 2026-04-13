Rusia evacúa a casi todo su personal de la central nuclear iraní de Bushehr

MOSCÚ / TEHERÁN.- Rusia evacuó prácticamente a todo su personal de la central nuclear de Bushehr, en Irán, la única planta atómica del país construida y operada con tecnología y apoyo ruso.

El director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, informó que el lunes salieron 108 personas de la central con rumbo a Isfahán, y que todo el operativo se está desarrollando según lo previsto.

“Solo quedan veinte personas en la planta, entre directivos y responsables de equipos”, precisó Lijachov a periodistas, entre ellos de la AFP. Se trata de la que llamó “rotación final” del personal ruso en Bushehr.

La medida se produce en medio de crecientes tensiones en la región y ha generado preocupación internacional por el futuro de la central nuclear iraní.