BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaRusia evacúa a casi todo su personal de la central nuclear iraní de Bushehr
Portada

Rusia evacúa a casi todo su personal de la central nuclear iraní de Bushehr

Solo 20 directivos y responsables técnicos permanecen en la planta, mientras 108 empleados ya viajan hacia Isfahán en lo que Rosatom calificó como una “rotación final”.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

En la foto la central nuclear iraní de Bushehr.

En la foto la central nuclear iraní de Bushehr.

MOSCÚ / TEHERÁN.- Rusia evacuó prácticamente a todo su personal de la central nuclear de Bushehr, en Irán, la única planta atómica del país construida y operada con tecnología y apoyo ruso.

El director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, informó que el lunes salieron 108 personas de la central con rumbo a Isfahán, y que todo el operativo se está desarrollando según lo previsto.

“Solo quedan veinte personas en la planta, entre directivos y responsables de equipos”, precisó Lijachov a periodistas, entre ellos de la AFP. Se trata de la que llamó “rotación final” del personal ruso en Bushehr.

La medida se produce en medio de crecientes tensiones en la región y ha generado preocupación internacional por el futuro de la central nuclear iraní.

También te puede interesar

Lo que dice China sobre el bloqueo de...

Comienza el bloqueo marítimo de EE.UU. contra Irán

Trump pone hora al inicio del bloqueo naval...

Irán se pronuncia sobre el bloqueo marítimo anunciado...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign