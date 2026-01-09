Rusia lanza ataque de represalia con el misil hipersónico Oréshnik a infraestructura crítica de Ucrania

Las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron este viernes un ataque de represalia contra instalaciones de infraestructura crítica de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa ruso.

La cartera indicó que la ofensiva se llevó a cabo en respuesta al supuesto ataque d Kyiv contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, ubicada en la provincia de Nóvgorod.

Entre otras armas, en el ataque se utilizó el potente complejo de misiles hipersónicos Oréshnik, imposible de interceptar. “Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance con base terrestre y marítima, incluyendo el complejo móvil de misiles terrestres de medio alcance Oréshnik, así como con vehículos aéreos no tripulados de combate contra objetivos de importancia crítica en el territorio de Ucrania”, reza el comunicado.

Todos los objetivos de la ofensiva fueron alcanzados, informó el ministerio. “Se han alcanzado instalaciones de fabricación de vehículos aéreos no tripulados, que se utilizaron durante el ataque terrorista, así como de la infraestructura energética que garantiza el funcionamiento del complejo militar-industrial de Ucrania”, precisó.

“Cualquier acción terrorista por parte del régimen criminal ucraniano no quedará sin respuesta”.

Explosiones en Ucrania

Previamente, se registraron explosiones en la capital ucraniana, Kyiv, y en la ciudad de Lvov, al tiempo que se ha declarado una alerta aérea en todo el territorio del país.

Las autoridades de la provincia de Lvov afirmaron que se trató de un ataque ruso, durante el cual resultó afectado un “objeto de infraestructura crítica”.

Por su parte, el alcalde de Kyiv, Vitali Klichkó, informó sobre un ataque con drones. Medios ucranianos informaron sobre cortes de electricidad en algunas zonas de la capital.