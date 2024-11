Rusia lanza un misil balístico intercontinental durante un ataque a Ucrania, informa Kyiv

KYIV — Rusia lanzó el jueves un misil balístico intercontinental durante un ataque contra Ucrania, según la fuerza aérea de Kiev, en el primer uso conocido en la guerra de un arma tan potente, con capacidad nuclear y un alcance de miles de kilómetros.

La fuerza aérea informó del lanzamiento después de que Ucrania disparó misiles estadounidenses y británicos contra objetivos dentro de Rusia esta semana, a pesar de las advertencias de Moscú de que consideraría tal acción como una escalada importante en la guerra de 33 meses.

Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022, no comentó de inmediato la declaración de la fuerza aérea ucraniana.

Los misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) son armas estratégicas diseñadas para lanzar cabezas nucleares y son una parte importante de la disuasión nuclear de Rusia. Los ucranianos no especificaron qué tipo de ojiva tenía el misil, ni de qué tipo de misil se trataba. Tampoco se sugirió que tuviera armas nucleares.

El ataque con misiles rusos tuvo como objetivo empresas e infraestructuras críticas en la ciudad de Dnipró, en el centro-este del país, dijo la fuerza aérea.

Las Fuerzas Aéreas no precisaron cuál era el objetivo del misil balístico intercontinental, ni si había causado daños, pero el gobernador de la región, Serhi Lysak, dijo que el ataque con misiles había causado daños en una empresa industrial y provocado incendios en Dnipró. Dos personas resultaron heridas.

Rusia también disparó un misil hipersónico Kinzhal y siete misiles de crucero Kh-101, seis de los cuales fueron derribados, informó la fuerza aérea ucraniana.

“En particular, un misil balístico intercontinental fue lanzado desde la región de Astracán de la Federación Rusa”, dijo, sin especificar decir qué tipo de ICBM fue disparado.

Defense Express, una consultora de defensa ucraniana, se preguntó si Estados Unidos, principal aliado internacional de Kiev, había sido informado con antelación del lanzamiento del misil.

“También cabe preguntarse si Estados Unidos fue advertido del lanzamiento y de su dirección, ya que el anuncio de este tipo de lanzamientos es un requisito para evitar la activación de un sistema de alerta de misiles y el lanzamiento de misiles en respuesta”, escribió Defense Express tras el comunicado de la Fuerza Aérea.

Dnipro, an ordinary city in Ukraine, became the center of another alarming event overnight. Russia reportedly launched an intercontinental ballistic missile, likely the RS-26 “Rubezh,” weighing 40-50 tons. This missile is primarily designed to carry nuclear warheads.

The attack… pic.twitter.com/mqLz91Zpng

— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) November 21, 2024