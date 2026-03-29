Se extiende enorme nube tóxica tras ataques ucranianos al puerto ruso de Ust-Luga en Leningrado

Una enorme nube tóxica se ha extendido por más de 1.000 kilómetros en la región de Leningrado, Rusia, tras los ataques ucranianos contra el puerto de Ust-Luga, de acuerdo a imágenes satelitales.

El puerto de Ust-Luga, ubicado a 890 kilómetros de la frontera con Ucrania, fue atacado a partir del 25 de marzo de 2026, y según la Fuerza ucraniana, los ataques han continuado en los días posteriores.

Las autoridades ucranianas indicaron que los incendios provocados en las instalaciones petroleras del puerto generaron una densa niebla tóxica que se ha propagado ampliamente por la región.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles oficiales de Rusia sobre el alcance de los daños ni sobre posibles afectaciones a la salud de la población debido a la nube tóxica.

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