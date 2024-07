Secretario de Seguridad Nacional: Seguridad fue un ‘fracaso’ en el lugar del mitin de Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos, encargado de la seguridad de Donald Trump, admitió que el intento de asesinato contra Trump fue un “fallo” de seguridad.

El director de seguridad nacional de Estados Unidos dijo el lunes que el intento de asesinato del expresidente Donald Trump durante el fin de semana en un mitin político fue “un fallo” de seguridad que no se podía permitir que volviera a ocurrir.

“Cuando digo que algo así no puede suceder, estamos hablando de un fracaso”, dijo a CNN el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Vamos a analizar, a través de una revisión independiente, cómo ocurrió eso, por qué ocurrió, y haremos recomendaciones y conclusiones para asegurarnos de que no vuelva a suceder. No podría ser más claro”.

Mayorkas dijo a ABC News en otra entrevista que no debería haber sido posible que el pistolero, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparara hasta ocho balas con un arma de asalto de alto poder contra Trump como lo hizo desde un tejado de un negocio cercano.

El punto de vista del sospechoso estaba a unos 150 metros de donde el expresidente estaba hablando la noche del sábado en la pequeña comunidad de Butler, en Pensilvania, en el este de Estados Unidos.

“Una línea de visión directa como esa hacia el expresidente no debería ocurrir”, dijo Mayorkas.

Una bala atravesó la oreja derecha de Trump y la sangre corrió por su rostro mientras su destacamento del Servicio Secreto lo rodeaba y lo llevaba a un lugar seguro. Un espectador murió, mientras que otros dos resultaron gravemente heridos y están hospitalizados. Un francotirador del Servicio Secreto mató a Crooks.

Trump no resultó gravemente herido en el ataque, pero fácilmente podría haber muerto. Está previsto que esta semana sea aprobado oficialmente por sus compañeros republicanos en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, como candidato presidencial del partido en las elecciones nacionales del 5 de noviembre contra el actual demócrata, el presidente Joe Biden.

Mayorkas dijo que aún no estaba claro qué organización – “externa al gobierno” – lideraría la revisión independiente de la falla de seguridad en el mitin político, pero que comenzaría “lo más rápido posible”.

El Servicio Secreto, la principal agencia de seguridad de los presidentes actuales y anteriores de Estados Unidos, forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, que dirige Mayorkas. Dijo que los resultados de la investigación y las recomendaciones se harían públicas.

“Necesitamos actuar con rapidez y urgencia porque se trata de un imperativo de seguridad”, dijo Mayorkas.

A pesar del fallo de seguridad reconocido, Mayorkas expresó su apoyo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca al Servicio Secreto y a Kimberly Cheatle, su directora.

“Tengo 100 % de confianza en el director del Servicio Secreto de Estados Unidos”, dijo Mayorkas. “Tengo 100 % de confianza en el Servicio Secreto de los Estados Unidos”.

Biden ordenó el lunes protección del Servicio Secreto para Robert F. Kennedy Jr., un candidato presidencial independiente en las elecciones de noviembre que está muy por detrás de Trump y Biden en las encuestas nacionales. El tío de Kennedy, el presidente John F. Kennedy, fue asesinado en 1963 y su padre, Robert F. Kennedy, fue asesinado mientras hacía campaña para la presidencia en 1968.

a Oficina Federal de Investigaciones, la principal agencia de investigación criminal del país, dijo que seguía buscando un motivo detrás del intento de asesinato del sábado contra Trump, el peor ataque contra un presidente o candidato presidencial estadounidense en más de cuatro décadas. El FBI dijo que estaba investigando el caso como posible terrorismo interno, pero que la investigación aún estaba en sus primeras etapas.

El FBI dijo que sus especialistas técnicos obtuvieron acceso con éxito al teléfono de Crooks y continuaron analizando sus dispositivos electrónicos. Dijo que se había completado la búsqueda de la residencia y el vehículo de Crooks.

La agencia de investigación dijo que había realizado casi 100 entrevistas a agentes del orden, asistentes a la manifestación y otros testigos y que las entrevistas continuaban.

Algunas personas en la manifestación dijeron que gritaron frenéticamente a la policía cuando vieron al pistolero en el techo del edificio cercano, pero que él comenzó a disparar contra Trump momentos después.