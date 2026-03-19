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Secretario del Tesoro de EE.UU.: Veremos si la isla petrolera clave de Irán “se convierte en un activo estadounidense”

De acuerdo con Scott Bessent, Donald Trump está "enfocado" en la isla Jarg desde 1998.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto satelital de la isla iraní de Jarg.

El secretario del Tesoro del Estados Unidos, Scott Bessent, ha expresado este jueves que no descarta la posibilidad de que la isla iraní de Jarg, clave para la industria petrolera de la República Islámica, pueda convertirse en un activo de Washington.

De acuerdo con sus palabras, el presidente de EE.UU., Donald Trump, está “enfocado” en la isla desde 1998 y actualmente está recurriendo a la fuerza militar para conseguirla en medio de su agresión contra el país persa. “Como dije, hubo una campaña de bombardeos la semana pasada. Los activos militares en la isla Jarg fueron destruidos”, aseguró a continuación.

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