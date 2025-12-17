Sheinbaum señala a la ONU por su inacción de cara a las acciones de EEUU en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó este miércoles a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que actúe frente a las acciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en contra de Venezuela.

“(Hago) un llamado a Naciones Unidas para que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, indicó la mandataria en conferencia de prensa.

El martes, Trump había calificado al Gobierno venezolano como una “organización terrorista extranjera” y ordenó un bloqueo militar en aguas del Caribe para impedir el paso de buques petroleros del país sudamericano.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esto solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a EE.UU. todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, amenazó en medio de la creciente tensión entre ambos países.

“Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación de Venezuela reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extanjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”, respondió Sheinbaum.

Sobre el caso Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum pide a la ONU que haga su papel, “no se le ha visto”; llama a evitar un derramamiento de sangre y se pronuncia en contra de la intervención extranjera. pic.twitter.com/pqAHMNrX7E — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) December 17, 2025

¿Unidad regional?

También insistió que, frente a cualquier conflicto internacional, se debe utilizar el diálogo y la paz. “Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México, más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de (Nicolás) Maduro”, afirmó.

La presidenta no descartó la posibilidad de buscar una coordinación con sus colegas de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; y Colombia, Gustavo Petro, y con el resto de los países de América Latina, para garantizar la paz y la soberanía en la región, ya que así lo establecen los tratados internacionales y la propia carta de Naciones Unidas.

“Es importante que nosotros podemos ser un punto de negociación o reunión si así lo consideran las partes. Si no, buscar mediadores que eviten cualquier conflicto”, señaló al cuestionar la estrategia de Trump contra Venezuela.

“El problema de los bloqueos es que parece que es contra un Gobierno pero es contra los pueblos, como el bloqueo a Cuba. Más allá de la posición que se pueda tener sobre unGobierno o no, esperemos que no se dé (una intervención). El mundo entero debe velar por una solición pacifica”, advirtió.