Sospechoso de matar a Charlie Kirk pronuncia solo 3 palabras en su primera comparecencia (VIDEO)

Tyler Robinson, el joven acusado de asesinar de un disparo al activista conservador Charlie Kirk durante un evento público en Utah, EE.UU., compareció por primera vez ante la Justicia este martes durante una audiencia virtual que atendió desde la cárcel y en la que pronunció únicamente tres palabras.

En la grabación, se puede ver como el acusado se presenta sin abogado portando un chaleco antisuicidio ante el juez Tony Graff, quien le pregunta cuál es su nombre y el joven, en un tono neutral y sin mostrar ninguna emoción, responde: “Tyler James Robinson”.

Robinson, de 22 años, recibió el martes cargos por asesinato con agravantes, delito que, según la legislación estatal de Utah, puede conllevar la pena de muerte. En el estado existen dos métodos de ejecución: inyección letal y fusilamiento (a petición del condenado).

El fiscal Jeff Gray dio a conocer que solicitó la pena capital para el joven y aseveró que tomó la decisión basándose “únicamente en la evidencia disponible, las circunstancias y la naturaleza del crimen”.

Gray describió una serie de pruebas que, a su juicio, vinculan al acusado con el asesinato de Kirk: mensajes de texto entre Robinson y su compañero de piso, entrevistas con la familia del sospechoso y pruebas físicas que se recogieron en el lugar del tiroteo y otros lugares relevantes.

Charlie Kirk fue alcanzado en el cuello por una bala el pasado 10 de septiembre durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. El atacante disparó desde el techo de un edificio cercano. El FBI declaró que se trató de un “ataque selectivo”.