Stephen King y la lista de Epstein: Así decepcionó el escritor a sus seguidores

El escritor estadounidense Stephen King, conocido crítico del presidente Donald Trump, generó controversia en redes sociales tras una publicación en la que parece descartar la existencia de la supuesta lista de clientes de Jeffrey Epstein, informa Times Now.

“La lista de clientes de Epstein es real, al igual que el Hada de los Dientes y Papá Noel”, escribió en X, lo que provocó descontento y diversas reacciones entre sus seguidores.

The Epstein client list is real. So is the Tooth Fairy and Santa Claus.

El mensaje fue interpretado como un intento de King de ponerse del lado de Trump, frente a la renuencia del propio mandatario a abordar el asunto actualmente, mientras que otros especularon con que podría estar ocultando algo. Entretanto, algunos usuarios interpretaron la publicación como una crítica al uso político de la presunta lista.

“Vaya, he tocado un nervio con ese ‘post’ de Epstein. La ‘lista’ es como los ovnis: todo el mundo conoce a alguien que ha visto uno”, añadió King en otro mensaje al reaccionar a la ola de críticas.

Este martes el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, afirmó que está “a favor de la transparencia” sobre el caso de Jeffrey Epstein y quiere que la fiscal general, Pam Bondi, “explique a todos” lo que tenía sobre su escritorio cuando habló en febrero de documentos relativos al asunto que muchos creyeron que se trataba de la misteriosa lista de clientes del empresario, quien fue acusado de tráfico y abuso sexual de menores antes de ser encontrado muerto en su celda en 2019.

“Es un tema muy delicado, pero deberíamos sacarlo todo a la luz y dejar que la gente decida. Quiero decir, la Casa Blanca y el equipo de la Casa Blanca están al tanto de los hechos que yo desconozco”, indicó el legislador republicano este martes en una entrevista con el columnista político de derecha Benny Johnson.

Boy, I hit a nerve with that Epstein post.

The “list” is like UFOs: Everyone knows someone who’s seen one.

— Stephen King (@StephenKing) July 15, 2025