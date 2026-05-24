Supertanquero con petróleo para China ha logrado salir del bloqueo naval impuesto por los EE.UU.

GOLFO PÉRSICO / WASHINGTON – En un movimiento que añade una nueva dimensión a la compleja crisis energética en el Medio Oriente, el supertanquero VLCC Eagle Verona, cargado con aproximadamente dos millones de barriles de petróleo iraquí, logró salir del Golfo Pérsico este domingo tras cruzar la línea del bloqueo naval mantenido por los Estados Unidos. Según datos de seguimiento de buques compilados por Bloomberg, la embarcación tiene como destino final China, el mayor comprador de crudo de la región.

El contexto del “bloqueo dual”

Este desplazamiento ocurre en un escenario de “bloqueo dual” que ha paralizado el tránsito comercial desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. Mientras Irán ha restringido el paso por el Estrecho de Ormuz mediante minas, drones y lanchas rápidas, la Armada de los Estados Unidos impuso desde el 13 de abril un bloqueo sobre los puertos iraníes. No obstante, el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) ha aclarado que su bloqueo está diseñado para interceptar buques vinculados a Irán y no para impedir la libertad de navegación desde puertos no iraníes, como los de Irak.

Por su parte, el régimen de Teherán anunció en marzo que permitiría el tránsito por el estrecho a barcos de naciones consideradas “amigas”, entre las que se encuentran Iraq y China. Esta excepción ha permitido que algunos cargamentos específicos logren sortear el cierre, a pesar de que los costos de los seguros navales se han disparado hasta seis veces su valor normal debido al riesgo de ataques.

Negociaciones de última hora y la “opción Trump”

La salida del Eagle Verona coincide con declaraciones optimistas pero cautelosas del presidente Donald Trump, quien este domingo afirmó en su plataforma Truth Social que las negociaciones para poner fin al conflicto avanzan de manera “profesional y productiva”. Trump ha señalado que, tras conversaciones con líderes regionales, se están ultimando los detalles de un acuerdo que incluiría la reapertura oficial del Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el mandatario estadounidense mantiene una postura de máxima presión, advirtiendo que el bloqueo sobre Irán seguirá en “plena vigencia” hasta que se firme un compromiso por escrito que garantice la desnuclearización verificable de Teherán. Trump ha reiterado que existe un “50/50” de posibilidades entre este acuerdo histórico o la reanudación de una “operación militar decisiva” si las conversaciones fracasan antes del cierre de este fin de semana de Memorial Day.

Impacto en el mercado energético

La comunidad internacional observa estos movimientos navales como señales de una posible distensión. La crisis en Ormuz ha provocado que el crudo Brent supere los 100 dólares por barril, alcanzando picos de hasta 126 dólares.

El éxito del tránsito del Eagle Verona es vital no solo para la economía iraquí —que ha tenido que declarar force majeure en varios de sus campos petroleros debido a la saturación de sus depósitos— sino también para aliviar la escasez global de suministros que amenaza con elevar los precios de la energía y los alimentos hasta el año 2027.