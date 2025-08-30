“Tienes un hijo, y hay otro niño en el parque”: Trump comenta posible reunión trilateral con Putin y Zelenski

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo el anuncio a que este sábado que tendrá lugar una reunión trilateral con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el líder ucraniano, Vladímir Zelenski. Así lo afirmó en una entrevista concedida a Daily Caller.

“Un [encuentro] trilateral ocurriría. Un bilateral, no lo sé, pero un trilateral ocurrirá”, señaló Trump. En este contexto, Trump indicó que, durante la cumbre de Alaska, se llevó “bien” con Putin. “Hemos tenido una buena relación a lo largo de los años, muy buena, de hecho. Por eso pensé que lo haríamos. Me hubiera encantado”, dijo.

“Pero, ya saben, a veces la gente no está preparada. Digo, uso la analogía. La he usado un par de veces. Tienes un hijo, y hay otro niño en el parque, y se odian, y empiezan a columpiarse, columpiarse y columpiarse, y quieres que paren, y siguen. Después de un rato, están muy contentos de parar. ¿Lo entienden? Es casi así. A veces tienen que luchar un poco antes de que puedas conseguir que paren. Pero esto lleva mucho tiempo sucediendo. Mucha gente ha muerto”, manifestó.

Asimismo, el mandatario fue preguntado si considera la posibilidad de enviar soldados estadounidenses como parte de las garantías de seguridad para Kiev.

“No”, contestó el presidente estadounidense. “No es nuestra guerra”, subrayó el inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, Trump admitió que Washington podría participar de alguna manera. “Quizás hagamos algo”, dijo.

“No son nuestros soldados, pero hay entre 5.000 y 7.000, en su mayoría jóvenes, que mueren cada semana. Si pudiera detener eso y tener un avión volando de vez en cuando, serían principalmente los europeos, pero los ayudaríamos. Ellos, ya saben, lo necesitan, y los ayudaríamos si pudiéramos hacer algo”, detalló.

Moscú no se niega al diálogo con Kyiv

Desde Moscú han subrayado que nunca se han negado al diálogo con Kiev. “Nuestro presidente [Vladímir Putin] ha señalado en repetidas ocasiones que está dispuesto a reunirse también con [Vladímir] Zelenski, siempre que exista el entendimiento de que todas las cuestiones que requieren ser examinadas al más alto nivel estarán bien trabajadas y que los expertos y ministros habrán preparado las recomendaciones correspondientes”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Asimismo, resaltó que Moscú debe tener claro cómo se resolverá la cuestión de la legitimidad de la persona que firmará un eventual acuerdo en nombre de Ucrania, cuando llegue el momento de suscribir compromisos. En este contexto, Lavrov recordó el decreto de Zelenski en el que este prohibió por ley la posibilidad de entablar negociaciones con Putin.