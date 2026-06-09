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Toda Cataluña se queda sin trenes por un fallo en plena visita del Papa

¿Será esto una afectación agrede?

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Uno de los trenes en Catauluña.

Este martes se ha caído por completo el Servicio de Rodalies, la infraestructura ferroviaria en Cataluña, debido a un fallo en el Centro de Control de Tráfico de Adif, ubicado en la estación de Francia.

“Está interrumpida la circulación en el ámbito de rodalies de Barcelona debido a una incidencia que afecta a los sistemas de regulación del tráfico”, informó Adif, el administrador de las infraestructuras.

El percance se produce en plena visita del papa León XIV, quien llegó a la capital catalana la mañana de este martes, tras una estancia de tres días en Madrid, donde intervino por primera vez en el Congreso de los Diputados.

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