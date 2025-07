Tráfico sexual y fraude: el FBI allana la casa del pastor de la ‘secta de TikTok’

El edificio, conocido por su hermetismo, tenía altos muros y densa vegetación que bloqueaban la vista desde el exterior.

Este viernes agentes federales allanaron una propiedad en Tujunga, California, vinculada a Robert Shinn, pastor de la Iglesia Shekinah. El operativo estuvo relacionado con una investigación por presunto tráfico sexual, lavado de dinero, evasión fiscal y fraude durante la pandemia, según informa Los Angeles Times.

Según los registros de propiedad, la casa está a nestombre de varios propietarios, incluido Shinn, quien además de ser la figura central en la docuserie de Netflix ‘Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult’, también dirige una agencia de talentos para ‘influencers’ y bailarines de TikTok. También se autodenominaba ‘el Hombre de Dios’ y afirmaba que sus enseñanzas otorgarían la salvación a sus seguidores.

Las personas que participaron en la serie documental (cuyo título puede traducirse como ‘Bailar para el diablo: el culto de los 7 millones de seguidores en TikTok’) acusan al pastor de ejercer control psicológico, aislamiento y agresión sexual sobre sus seguidores, quienes lo describieron como un líder de culto que los alejaba de sus familias diciéndoles que, para salvarse, debían “morir” ante sus seres queridos que no seguían sus enseñanzas.

La vivienda fue intervenida por miembros del Servicio de Inspección Postal, el IRS, el Departamento de Trabajo y agentes del FBI, con apoyo de un equipo SWAT. Las autoridades aún no han confirmado arrestos, aunque se observó a varias personas esposadas durante el allanamiento.

Vecinos reportaron haber escuchado explosiones y comandos a través de altavoces cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la vivienda. La casa, conocida por su hermetismo, tenía muros altos y vegetación densa que bloqueaban la vista desde el exterior. Las autoridades indicaron que la investigación continúa en curso y que se proporcionarán más detalles conforme avancen las diligencias.