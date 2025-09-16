Trasladan a Bolsonaro “de emergencia” a un hospital

INICIO PortadaTrasladan a Bolsonaro “de emergencia” a un hospital
El exmandatario presentó un cuadro de presión baja, vómitos y hipo persistente.

Por Redaccion Central
Expresidente Jair Bolsonaro.

Las autoridades brasileñas han trasladado este martes al expresidente Jair Bolsonaro a un hospital de Brasilia después de sufrir una crisis de salud mientras cumple prisión domiciliaria, informó G1.

El exmandatario presentó un cuadro de presión arterial baja acompañado de vómitos y episodios de hipo.

Bolsonaro fue trasladado al hospital DF Star, en la capital, bajo custodia de agentes de la Policía Penal del Distrito Federal. Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, confirmó el episodio a través de la red social X y pidió oraciones para que “no sea nada grave”.

De acuerdo con la defensa del exmandatario, Bolsonaro atraviesa problemas médicos recientes, entre ellos anemia por deficiencia de hierro y secuelas de una neumonía. En las últimas semanas se sometió a estudios de tomografía, a la extracción de lesiones cutáneas y a un tratamiento con hierro intravenoso. También padece hipertensión y reflujo gastroesofágico.

