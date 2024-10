Trump: “A Biden no le gusta Harris, la odia, creo que la odia tanto como me odia a mí”

El expresidente estadounidense aseguró que el jefe de Estado detesta a su vicepresidenta por sacarlo de la carrera presidencial.

El candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, afirmó en una entrevista en el programa ‘Bussin’ With The Boys’ que Joe Biden odia a la vicepresidenta Kamala Harris, debido a que supuestamente lo forzaron a retirarse de la carrera electoral.

“Lo obligaron a salir, fue como un golpe de Estado”, indicó el exmandatario, quien recalcó que el Partido Demócrata decidió reemplazar a Biden por un mal desempeño en su campaña. “Esto nunca había sucedido antes, así que lo sacaron y pusieron” a Harris, agregó.

Asimismo, Trump señaló que esta medida se parecía a un “golpe de palacio”, un término utilizado para referirse a una situación en la que un líder es removido del poder por las personas que han trabajado con él.

El odio de Biden hacia Harris

“A él no le gusta ella. La odia. Creo que la odia tanto como me odia a mí. Creo que Biden me odia, digamos, me odia mucho, pero creo que la odia a ella, tal vez tanto o más de lo que me odia a mí. ¿Es eso posible?”, indicó el expresidente estadounidense.

Anteriormente, Trump ya había mencionado sobre el posible rencor de Biden hacia Harris por su salida de la carrera presidencial. “Les voy a contar un secretito: él la odia. No la soporta, pero él obtuvo 14 millones de votos. Lo echaron. Ella no obtuvo ningún voto”, sostuvo Trump en referencia a la nominación de la vicepresidenta como candidata demócrata a la presidencia.

“El mayor escándalo en la radiodifusión”

En un momento de la entrevista, Trump comentó la polémica con respecto a la entrevista que concedió Harris al programa ’60 minutes’ de CBS, en la que tuvo dificultades para responder a las preguntas.

“Dime si escucharon sobre CBS, donde cambiaron su respuesta. Es el mayor escándalo en la radiodifusión”, apuntó el candidato republicano, quien destacó que la alteración de las respuestas podría considerarse “probablemente como un acto criminal”.

“Sin duda es una interferencia electoral y una amenaza a la licencia”, aseguró Trump, que anteriormente solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC) que le retire la licencia de transmisión a CBS por emitir una respuesta editada en la entrevista con Harris. No obstante, la FCC respondió que no revocará la licencia a estaciones de radiodifusión debido a los desacuerdos de este con los contenidos emitidos.