Trump a Maduro: “Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respondió a una pregunta sobre por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debería tomarse en serio su amenaza.

“[Maduro] puede hacer lo que quiera”, dijo Trump. “Se ha formado una armada enorme, la mayor que hemos tenido nunca y, con diferencia, la mayor que hemos tenido nunca en Sudamérica. Puede hacer lo que quiera”.

“Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, advirtió Trump.

“No solo Venezuela”: Trump sobre los planes de lanzar ataques terrestres en América Latina

En medio de las amenazas sin precedentes de EE.UU. contra Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que planea atacar por tierra no solo al país bolivariano, sino a cualquier lugar de donde “las drogas estén llegando”.

Durante un evento en el cual anunció la construcción de nuevos buques de guerra, el mandatario respondió a una pregunta sobre los planes de lanzar ataques terrestres en América Latina y sobre si se trata solo de Venezuela o también de “otros países” de la región.

“Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela”, respondió.