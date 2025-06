Trump afirma que es “posible” que EE.UU. “pueda involucrarse” en el conflicto entre Israel e Irán

El mandatario estadounidense aseguró que Washington “no está involucrado en este momento”.

Donald Trump afirmó este domingo a ABC News que “es posible” que Washington “pueda involucrarse” en el actual conflicto entre Israel e Irán, iniciado la madrugada del viernes con los ataques del país hebreo contra el territorio iraní.

El mandatario estadounidense reiteró que Washington “no está involucrado en este momento”. Además, señaló que está abierto a que el presidente ruso, Vladímir Putin, sirva como mediador. “Él está dispuesto. Me llamó para hablar de ello. Tuvimos una larga conversación al respecto”, añadió.

En una llamada con Trump este sábado, el líder ruso destacó “la importancia de evitar la escalada del conflicto” y expresó la disposición de la parte rusa a llevar a cabo posibles esfuerzos de mediación en el conflicto en la región de Oriente Medio. “[Putin] opina, al igual que yo, que esta guerra entre Israel e Irán debe terminar”, indicó el presidente estadounidense anteriormente en una publicación en Truth Social.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó este domingo que es necesario que Washington “exprese su postura precisa y condene el ataque a las instalaciones nucleares” para convencer a Teherán de que no participó en los ataques israelíes. “Lo que se ha hecho ahora es sabotear las negociaciones, y lamentamos que el Gobierno estadounidense haya accedido. En los últimos dos días, a través de diversos canales, hemos recibido mensajes de EE.UU. que indican que no está involucrado, pero no creemos en esta afirmación. Si hacen tal afirmación, sería bueno que lo dijeran claramente. Un mensaje privado no basta”, destacó.