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Trump afirma que “un gran número de petroleros vacíos se dirigen ahora a EE.UU.” para cargarse con crudo

El mandatario afirmó que su país tiene más reservas de crudo que "las dos mayores economías petroleras combinadas".

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Un barco petrolero. Foto FreePik

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma en un mensaje publicado en su red Truth Social que “un gran número de petroleros completamente vacíos” se dirige actualmente hacia el país norteamericano para cargar petróleo y gas.

Trump señaló que algunos de estos buques son “de los más grandes del mundo” y aseguró que llegan para abastecerse del “mejor y más dulce petróleo (¡y gas!) de todo el mundo”.

El mandatario también indica que Estados Unidos tiene más reservas que “las dos mayores economías petroleras combinadas” y destacó la calidad de su producción energética.

“Estamos esperándolos. ¡Entrega rápida!”, añadió en su publicación, invitando a los petroleros a abastecerse en territorio estadounidense.

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