Trump anuncia alto el fuego entre Israel e Irán

Donald Trump anunció que Irán e Israel acordaron un alto al fuego entre ambas partes que comenzará dentro de aproximadamente seis horas.

“Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un ALTO AL FUEGO total (dentro de aproximadamente 6 horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales), durante 12 horas”, anunció el mandatario estadounidense en su red social Truth Social, felicitando a las partes involucradas.

“Oficialmente, Irán iniciará el alto al fuego y, a las 12 horas, Israel lo iniciará y, a las 24 horas, el mundo anunciará oficialmente el fin de la ‘guerra de los 12 días”, explicó Trump.

“Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo, ¡y nunca lo hará!”, exclamó el mandatario. “Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga Oriente Medio, que Dios bendiga a Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo!”, concluyó.

Sin confirmación iraní

Hasta el momento, Irán no recibió no ha recibido ninguna propuesta de alto el fuego y no ve motivos para una, dijo a CNN un alto funcionario iraní.

“En este mismo momento, el enemigo está cometiendo una agresión contra Irán, e Irán está a punto de intensificar sus ataques de represalia, sin oídos para escuchar las mentiras de sus enemigos”, declaró.

Además, el funcionario declaró que su país continuará luchando hasta lograr una paz duradera y que considerará los comentarios de Israel y Estados Unidos como “un engaño” destinado a justificar ataques a los intereses de Irán.