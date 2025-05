Trump anuncia un primer acuerdo tarifario en medio de su guerra arancelaria

“El acuerdo con el Reino Unido es completo e integral y consolidará la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido durante muchos años”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su Administración ha alcanzado un convenio “completo e integral” con el Reino Unido, el primero desde que introdujo sus aranceles el pasado 2 de abril.

“Debido a nuestra larga historia y lealtad mutua, es un gran honor que el Reino Unido sea nuestro primer anuncio. ¡Seguirán muchos otros acuerdos que se encuentran en serias etapas de negociación!”, agregó.

La víspera, el mandatario anunció en una publicación que este jueves se espera una “gran” conferencia de prensa a las 10:00 horas (hora local) “sobre un importante acuerdo comercial con representantes de un país grande y muy respetado”.

“Sospechamos que las tasas arancelarias, las barreras no arancelarias y el comercio digital están en la lista, y hay cuestiones difíciles de abordar en todos ellos”, sugirió Timothy C. Brightbill, abogado de comercio internacional de la empresa jurídica Wiley Rein, citado por The New York Times.

A primeros de abril, Trump anunció aranceles masivos contra sus socios comerciales, que luego pausó y redujo al 10 % para la mayoría, mientras Washington mantiene con ellos negociaciones comerciales sobre los aranceles.