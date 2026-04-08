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Trump anuncia una tarifa del 50 % a países que suministren armas a Irán

El nuevo aviso llega pocas horas después del pacto alcanzado con Teherán para un alto el fuego durante las próximas dos semanas.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El presidente de EE.UU., Donald Trump.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este miércoles que gravará “con efecto inmediato” con un arancel del 50 % todos los productos de cualquier país que suministre armas a Irán.

A través de un mensaje en su red social, TruthSocial, el mandatario estadounidense ha realizado esta nueva amenaza, asegurando que “no habrá exclusiones ni exenciones”.

El nuevo anuncio llega a las pocas horas de que trascendiera que EE.UU. e Irán habían alcanzado un acuerdo para el alto el fuego por un periodo de dos semanas a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz.

El acuerdo se alcanzó en el último momento, cuando vencía el plazo del ultimátum dado a Teherán y después de que el martes Trump amenazara con que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, que fue interpretada por distintas voces como la posibilidad de que empleara armas nucleares y cometiera un genocidio.

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