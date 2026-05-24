Trump avista un acuerdo inminente con Irán pero mantiene la amenaza de guerra total: “No puede haber errores”

WASHINGTON – En una jornada marcada por una intensa actividad diplomática y retórica de alto voltaje, el presidente Donald Trump afirmó este domingo que las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán avanzan de manera “ordenada”, aunque reiteró que existe un 50/50 de posibilidades entre alcanzar un acuerdo histórico o reanudar una ofensiva militar que haga “volar por los aires” a la República Persa.

“El tiempo está de nuestro lado”

A través de su red social Truth Social, Trump subrayó que ha instruido a sus negociadores —entre los que se encuentran Steve Witkoff y Jared Kushner— para que no se apresuren en cerrar el trato. “He informado a mis representantes que no se apresuren… el tiempo está de nuestro lado”, escribió el mandatario. Fue tajante al señalar que, a diferencia del pacto nuclear firmado bajo la administración de Barack Obama, el cual calificó como “un camino directo” hacia el armamento atómico, la transacción actual busca el objetivo opuesto: la desnuclearización verificable de Teherán.

Trump enfatizó que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, impuesto desde el pasado 13 de abril tras el colapso de las conversaciones en Islamabad, se mantendrá en “plena vigencia” hasta que un acuerdo sea formalmente alcanzado, certificado y firmado.

La reapertura del Estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más esperanzadores del anuncio presidencial fue la posible reapertura del Estrecho de Ormuz. Trump reveló que, tras mantener conversaciones telefónicas con diversos jefes de Estado de Oriente Medio durante el fin de semana, el fin de la crisis marítima podría estar cerca. “Actualmente se están debatiendo los detalles finales… además de muchos otros elementos, el Estrecho de Ormuz será abierto”, aseguró.

Esta vía marítima permanece bajo un “bloqueo dual” desde finales de febrero, lo que ha provocado una crisis energética global con el crudo Brent alcanzando picos de 126 dólares por barril. El secretario de Estado, Marco Rubio, también ha sugerido desde Nueva Delhi que podrían producirse “buenas noticias” en cuestión de horas.

Una tregua en la cuerda floja

A pesar del optimismo sobre la profesionalidad del diálogo actual, la sombra de la guerra sigue presente. Trump mantiene su postura de máxima presión, recordando que la decisión de lanzar una “operación militar decisiva” sigue sobre la mesa si Irán comete “el más mínimo error”.

Por su parte, el régimen de Teherán ha aprovechado las seis semanas de tregua iniciada el 8 de abril para reconstruir sus capacidades militares. El negociador jefe iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió este sábado que cualquier reanudación de los ataques estadounidenses se encontrará con una respuesta “más aplastante y amarga” que la del inicio del conflicto, asegurando que sus fuerzas están listas para “apretar el gatillo”.

La comunidad internacional observa con cautela este giro diplomático que se traslada ahora a Beijing, donde se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU discuta los principios de este posible acuerdo el próximo martes.