Trump cancela “todas las órdenes ejecutivas y toda cosa” firmada por el ‘autopen’ de Biden

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que cancela cualquier documento firmado por el ‘autopen’ de su predecesor Joe Biden.

“Cualquier documento firmado por el ‘sleepy’ [aletargado] Joe Biden con el ‘autopen’, que fue aproximadamente el 92 % de ellos, queda por la presente rescindido y sin efecto alguno. No se permite el uso del ‘autopen’ si no se cuenta con la aprobación específica del presidente de Estados Unidos”, publicó en su cuenta de Truth Social.

El republicano también acusó a “los lunáticos de la izquierda radical que rodeaban a Biden alrededor del hermoso escritorio Resolute en el Despacho Oval” de haber arrebatado la Presidencia al exlider estadounidense.

“Por la presente, anulo todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por el ‘crooked’ [deshonesto] Joe Biden, ya que las personas que manejaron el ‘autopen’ lo hicieron de forma ilegal”, afirmó, enfatizando que el demócrata no participó en el proceso del ‘autopen’ y, si dice que lo hizo, será acusado de perjurio”.

La decisión se produjo después de que Trump culpara al gobierno de Biden en relación con el tiroteo contra los miembros de la Guardia Nacional, que tuvo lugar el miércoles en Washington D.C. Así, manifestó que la administración anterior dejó entrar al país a miles de ciudadanos afganos, entre ellos el presunto tirador, Rahmanullah Lakanwal. Así, se refirió a la Operación Bienvenida a los Aliados (‘Operation Allies Welcome’, en inglés) tras la salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, en agosto del 2021.

El caso ‘autopen’

Los republicanos llevan a cabo desde mayo pasado una investigación en el Congreso de EE.UU. sobre el estado mental de Biden durante su Presidencia, en un intento por esclarecer si en verdad pudo liderar el país teniendo en cuenta su estado de salud, así como determinar si estaba mentalmente capacitado para autorizar el uso del dispositivo para firmar.

El senador republicano Josh Hawley manifestó que el escándalo que se está develando sobre el uso de ese dispositivo equivale a “una de las peores crisis constitucionales de la historia” del país.

“Tenemos que averiguar quién firmó realmente, por así decirlo, todas esas firmas con ‘autopen’ y todos esos indultos y todas esas clemencias”, enfatizó. “Es una galería de delincuentes, criminales y gente terrible, violadores y otros. Quiero decir, ¿quién lo hizo realmente? Sabemos que no fue Biden, él no sabía nada al respecto. Tenemos que averiguar quién estaba realmente al mando, porque está claro que no fue Joe Biden”, dijo.

Por su parte, Trump acusó de traición al entorno de su predecesor, señalando que “se apoderaron del ‘autopen'” de Biden.