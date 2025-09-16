Trump dice que hubo más barcos atacados en el Caribe

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que las fuerzas militares de su país han atacado tres barcos como parte del despliegue que mantienen desde agosto en el Caribe.

Aunque el mandatario ha mostrado los videos de dos bombardeos a supuestas embarcaciones con droga, que atribuye Venezuela, sostiene que los ataques han sido contra tres.

“En realidad derribamos tres barcos, no dos. Pero viste dos”, manifestó sin mostrar imágenes nuevas.

El pasado lunes, el inquilino de la Casa Blanca informó a los medios que fuerzas de su país realizaron un “segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas […] en el área de responsabilidad del Comando Sur”.