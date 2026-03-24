Trump dice que Irán dio un gran regalo que vale “una cantidad tremenda de dinero”

El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo este martes que Irán le ha hecho un regalo a EE.UU.

“Ayer hicieron algo que, de hecho, fue asombroso. Nos dieron un regalo. Y el regalo llegó hoy, y fue un regalo muy grande, que vale una cantidad tremenda de dinero. Y no voy a decirles qué es ese regalo, pero fue algo muy significativo”, declaró el mandatario.

Según el mandatario, tal gesto significa que Washington está “tratando con las personas adecuadas”.

“No estaba relacionado con lo nuclear. Estaba relacionado con el petróleo y el gas”, señaló el presidente. “Fue algo muy bueno lo que hicieron”, agregó.

Trump: Tenemos “un éxito tremendo” en Irán

“Las fronteras están muy bien. El Ejército está muy bien. Y, por cierto, estamos teniendo un éxito tremendo. Tuvimos uno en Venezuela y ahora estamos teniendo otro en Irán. Ya no les queda Armada. Ya no les queda Fuerza Aérea. Ya no les queda equipo antiaéreo”, afirmó el mandatario.

Trump sobre Irán: “Ya no les queda Armada. Ya no les queda Fuerza Aérea” El presidente estadounidense describió positivamente el martes el progreso de sus acciones militares en Irán.https://t.co/c1Hsdgv83S pic.twitter.com/xqRMq4NyTg — RT en Español (@ActualidadRT) March 24, 2026

En el mismo contexto, Trump declaró que en el país persa “ya no quedan líderes”.

“Todos los líderes desaparecieron. Nadie sabe con quién hablar. Pero en realidad estamos hablando con las personas adecuadas, y quieren llegar a un acuerdo con muchísimas ganas. No tienes idea de hasta qué punto quieren cerrar un acuerdo. Ya veremos qué pasa”, dijo.

Además, el presidente aseguró que EE.UU. fabrica “el mejor equipo militar del mundo”. “Ahora vamos a hacerlo más rápido”, agregó.