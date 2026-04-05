Trump: “Estoy considerando volar todo por los aires y apoderarme del petróleo” en Irán

Donald Trump aumentó el tono de sus amenazas contra Irán y aseveró que está considerando “volar todo por los aires” y apoderarse del petróleo iraní, en medio del bloqueo parcial del estrecho de Ormuz a raíz de la agresión de su país e Israel a la República Islámica.

Según el periodista de Fox News Trey Yingst, el mandatario estadounidense le habría dicho que ese escenario ocurrirá en caso de que Teherán no llegue rápidamente a un acuerdo. “Verás puentes y plantas de energía caer en todo su país”, continuó Trump según la declaración del comunicador.

No obstante, en otra parte de la entrevista, el inquilino de la Casa Blanca le manifestó al reportero que Washington puede alcanzar un acuerdo con Teherán este lunes. “Dijo que cree que hay buenas posibilidades de que mañana haya un acuerdo”, aseveró Yingst.

Amenazas constantes

En un mensaje previo publicado en sus redes sociales, el mandatario amenazó con realizar un ataque contra las centrales eléctricas del país persa. “¡El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente todo en uno, en Irán! ¡No habrá nada igual!!! Abran el jodido estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno”, advirtió.

Previamente, notificó que podría desatar “el infierno” sobre Irán cuando el lunes se extinguiera el plazo fijado por EE.UU para alcanzar un acuerdo para reabrir la vía fluvial.