Trump extiende la lista de países que limita y restringe la entrada de extranjeros a EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amplió la lista de países a cuyos ciudadanos limite y restringe la entrada a la nación norteamericana, informó la Casa Blanca.

De acuerdo con Washington, la decisión busca proteger al territorio estadounidense de “amenazas” a la seguridad nacional y pública.

La medida, indica la entidad, mantiene las “restricciones y limitaciones de entrada completas” de nacionales de los 12 países considerados “de alto riesgo”, establecidos en la Proclamación 10949: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Ahora, añade “restricciones totales y limitaciones de entrada” a otros cinco países basándose en análisis recientes: Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria. También suma, según detalla la Casa Blanca, a las personas que posean documentos de viaje expedidos por la Autoridad Palestina.

Cambios en restricción parcial

En el listado anterior, de junio pasado, Trump restringió parcialmente la entrada de personas de siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

En la nueva medida, mantiene la restricción parcial sobre Burundi, Cuba, Togo y Venezuela; entretanto, Laos y Sierra Leona pasan a “restricciones completas y limitaciones de entrada”.

Entretanto, sobre Turkmenistán se explica que, como el país ha colaborado productivamente con EE.UU. y ha demostrado avances significativos desde la decisión anterior, ahora se “levanta la prohibición de sus visas de no inmigrante, al tiempo que mantiene la suspensión de la entrada de ciudadanos turcomanos como inmigrantes”.

Pero al listado de “restricciones parciales y limitaciones de entrada” se agregan otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Aclaración

La Casa Blanca aclara que la nueva medida de Trump incluye excepciones para “los residentes permanentes legales, los titulares de visas existentes, ciertas categorías de visas como las de atletas y diplomáticos, y las personas cuya entrada beneficia los intereses nacionales” de EE.UU.

Asimismo, “reduce las amplias excepciones a las visas de inmigrante basadas en la familia que conllevan riesgos demostrados de fraude, al tiempo que mantiene las exenciones caso por caso”.