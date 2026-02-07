Trump ha amenazado con más aranceles a cualquier país que comercie con Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que establece la imposición de aranceles adicionales a las importaciones provenientes de naciones que mantengan relaciones comerciales con Irán, medida que entrará en vigor este sábado, 7 de febrero.

“A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente orden, se podrá imponer un arancel ‘ad valorem’ adicional —por ejemplo, del 25 %— a las mercancías importadas a los Estados Unidos que sean productos de cualquier país que, directa o indirectamente, compre, importe o adquiera de cualquier otra forma bienes o servicios de Irán”, reza el texto.

El fundamento legal se basa en la renovación de la “emergencia nacional” declarada en 1995 debido a la amenaza que, según Washington, las acciones de Irán suponen para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU. La orden argumenta que este nuevo régimen arancelario, sumado a las sanciones existentes, es necesario para abordar con mayor eficacia esa emergencia.

La orden incluye cláusulas que permiten su modificación en caso de represalias por parte de otros países, o si Irán o una nación afectada toma “medidas significativas” para alinearse con los objetivos de seguridad de EE.UU.

Las tensiones entre EE.UU. e Irán escalaron a inicios de enero tras la amenaza de Trump de una intervención militar, citando inicialmente las protestas internas en Irán. Aunque las manifestaciones cesaron, Washington mantuvo la presión, cambiando su argumento hacia los programas nuclear y de misiles de Teherán.

Asu vez, Irán ha reiterado que cualquier error de cálculo por parte de aquellos que intenten atacarlo desencadenará una respuesta contundente por parte de la República Islámica.