Trump: “Irán tardará 20 años en reconstruirse, si tienen suerte. Si tienen país”

Donald Trump ha afirmado en una reciente entrevista con The Wall Street Journal que Irán tardará décadas en reconstruir su infraestructura tras los bombardeos estadounidenses si no cede y reabre el estrecho de Ormuz antes de la noche del martes.

“Nosotros estamos en una posición muy sólida, y ese país tardará 20 años en reconstruirse, si tienen suerte, si es que tienen país”, sostuvo el mandatario estadounidense. “Y si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie”, aseveró.

Las incesantes amenazas de Trump

Previamente, Trump ya amenazó, mediante una publicación en redes sociales, con un posible ataque a centrales eléctricas y puentes en Irán si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! Abran el jodido estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡YA VERÁN! Alabado sea Alá”, escribió el mandatario en su red, Truth Social.