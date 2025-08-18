19 agosto, 2025
LA JORNADA

Trump: La posibilidad de una solución del conflicto en Ucrania se aclarará en una o dos semanas

Redaccion Central

El mandatario estadounidense también afirmó que la resolución del conflicto ucraniano depende ahora del líder de Kyiv, Vladímir Zelenski.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseveró este lunes que en pocas semanas se sabrá si se resolverá la situación de Ucrania.

“En un determinado periodo de tiempo, no muy lejano, una semana o dos, sabremos si vamos a resolver esto o si se trata de una lucha horrible”, afirmó Trump.

El mandatario estadounidense también aseveró que la resolución del conflicto ucraniano depende ahora del líder de Kyiv, Vladímir Zelenski, y que cree posible que se llegue a un acuerdo con el presidente Vladímir Putin.

“En última instancia, esta es una decisión que solo pueden tomar el presidente Zelenski y el pueblo de Ucrania […]. Tengo la sensación de que usted [Zelenski] y el presidente Putin van a llegar a un acuerdo”, afirmó.

Zelenski llegó a EE.UU. para abordar la resolución del conflicto ucraniano luego de la histórica cumbre que mantuvieron los mandatarios ruso y estadounidense el pasado viernes en el estado de Alaska. Tanto Putin como Trump destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente “constructivo y de respeto mutuo”.

En el encuentro con el presidente Trump, también participaron varios líderes europeos: el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

