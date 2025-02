Trump: “Preferiría un acuerdo con Irán a bombardearlo hasta los cimientos”

“Si hiciéramos el trato, Israel no los bombardearía”, declaró el presidente estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que prefiere llegar a un acuerdo con Irán que impida a Teherán poseer armas nucleares antes de tener que recurrir a acciones bélicas para evitarlo.

“Me gustaría llegar a un acuerdo con Irán sobre un programa no nuclear. Preferiría eso a bombardearlo hasta los cimientos”, dijo el mandatario en una entrevista a New York Post. “Si hiciéramos el trato, Israel no los bombardearía”, agregó Trump, sin revelar al medio los detalles de las posibles negociaciones que llevaría a cabo con Teherán.

“En cierto modo, no me gusta decirle lo que les voy a decir a ellos. No es bueno”, manifestó, limitándose a responder que “les diría que haría un trato”. Asimismo, indicó que tampoco puede revelar qué ofrecería a Irán a cambio del acuerdo, “porque es demasiado desagradable.” “No los bombardearé”, aseguró.

“Si nos amenazan, les amenazaremos”

Esta misma semana, el inquilino de la Casa Blanca declaró su intención de firmar un acuerdo de paz nuclear verificado con Teherán para garantizar que la República Islámica no disponga de armas nucleares. “Quiero que Irán sea un país grande y exitoso, pero que no pueda tener un arma nuclear”, aseguró. Al mismo tiempo, señaló que “los informes de que Estados Unidos, trabajando en conjunto con Israel, va a hacer volar a Irán en pedazos son muy exagerados”.

Sin embargo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, rechazó la posibilidad de negociaciones con EE.UU., afirmando que la experiencia de la nación persa indica que “no es sabio, no es inteligente, no es honorable”. El ayatolá recordó que Teherán negoció con Washington y firmaron un acuerdo que acabó siendo roto por EE.UU., que lo incumplió.

“En este tratado, la parte iraní fue muy generosa, hizo muchas concesiones a la otra parte. Pero los estadounidenses no aplicaron el mismo tratado. La misma persona que está en el poder ahora rompió el tratado […]. El tratado debía levantar las sanciones estadounidenses, pero las sanciones estadounidenses no se levantaron”, denunció, arremetiendo contra la primera Administración de Donald Trump y contra la del expresidente Barack Obama por su actitud hacia el Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán firmado en 2015.

“Si nos amenazan, les amenazaremos. Si cumplen la amenaza, cumpliremos la amenaza. Si atacan la seguridad de nuestra nación, atacaremos su seguridad sin dudarlo”, advirtió Jameneí.