Trump se pronuncia sobre el derribo del helicóptero militar Apache por Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió este martes que Washington responderá al derribo de un helicóptero militar AH-64 Apache del Ejército estadounidense, que cayó en aguas cercanas a la costa de Omán mientras realizaba labores de patrullaje.

“Acabo de ser informado por nuestras grandiosas fuerzas militares que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros altamente sofisticados helicópteros Apache mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social. Asimismo, indicó que en la aeronave se encontraban dos pilotos, quienes “están a salvo y sin heridas”.

Trump aseguró también que Washington no puede dejar este hecho sin respuesta. “Sin embargo, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, afirmó.

Previamente, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comunicó que el derribo ocurrió el 8 de junio a las 23:33 (hora UTC) y que las causas se investigan.

En medio del conflicto desatado por Washington y Tel Aviv contra Irán, la 5.ª Flota de EE.UU. mantiene su bloqueo naval en el mar Arábigo con una intensa vigilancia marítima para proteger, según su declaración oficial, las rutas comerciales de Oriente Medio. Esto ocurre mientras las fuerzas iraníes bloquean el estrecho de Ormuz, una medida iniciada en respuesta a la agresión estadounidense-israelí de finales de febrero.

La situación en la zona sigue siendo tensa, con ataques mutuos que afectan no solo a objetivos militares, sino también a barcos comerciales que intentan navegar por esa ruta marítima estratégica.