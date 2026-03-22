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Trump sobre su ultimátum: “Habrá una destrucción total de Irán, funcionará de maravilla”

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que las consecuencias de su amenaza contra las centrales eléctricas iraníes serán "muy buenas".

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Donald Trump.

En declaraciones ofrecidas este domingo al Canal 13 israelí, Donald Trump se refirió al ultimátum que lanzó a Irán respecto a sus centrales eléctricas y afirmó que “pronto se verán las consecuencias de la medida”.

“Van a descubrir pronto qué ocurrirá con el ultimátum sobre las centrales eléctricas: el resultado será muy bueno”, dijo, antes de añadir que “habrá una destrucción total de Irán y va a funcionar de maravilla”.

El mandatario arremetió además contra los países de la OTAN por su postura frente a Teherán, al señalar que “no hacen nada, es muy lamentable”, y sostuvo que Irán “se ha portado muy mal durante 47 años” y que ahora está recibiendo “el castigo que merece”.

“Golpear instalaciones públicas equivale a atacar directamente al pueblo”, afirma Trump

Previamente, Trump amenazó con ordenar ataques contra plantas de energía de la nación persa si Teherán no levanta en 48 horas las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el vicepresidente de Irán, Mohamed Rezá Aref, advirtió que cualquier ataque contra la red de generación eléctrica del país desencadenaría contraataques que provocarían un apagón generalizado en la región.

Aref sostuvo que quienes amenazan a Irán con más ataques a sus infraestructuras “serán responsables de sus repercusiones”. “Golpear instalaciones públicas equivale a atacar directamente al pueblo y constituye una violación clara de los principios humanitarios y del derecho internacional. La República Islámica de Irán actuará con firmeza en defensa de su nación y su territorio”, aseveró.

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