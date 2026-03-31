Un aliado de la OTAN veta el aterrizaje de bombarderos de EE.UU. rumbo a Oriente Medio

Italia, país miembro de la OTAN, no permitió a bombarderos de EE.UU. con destino a Oriente Medio aterrizar en la base aérea de Sigonella, en Sicilia, informa el diario Corriere della Sera.

La decisión la tomó el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, tras ser informado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Luciano Portolano, de que varios bombarderos estadounidenses ya estaban en vuelo y tenían previsto aterrizar en la base siciliana para luego partir hacia misiones en Oriente Medio.

De acuerdo con el diario, el aterrizaje no había sido acordado de antemano con la cúpula militar italiana, y el Pentágono tampoco había pedido autorización alguna para aterrizar. Además, según el periódico, “no se trataba de vuelos normales ni logísticos”, los únicos que las bases militares italianas pueden acoger según los tratados bilaterales.

Misiones no contempladas en los tratados

“Toda operación que no esté contemplada en los tratados y que, por lo tanto, deba ser autorizada, nos comprometemos a someterla al Parlamento”, recoge el periódico de las declaraciones de Crosetto en el órgano legislativo.

El diario señala que los bombarderos estadounidenses que pretendían aterrizar en Italia aparecían en su plan de vuelo con la indicación ‘caveat’, lo que significa que solo podían aterrizar en caso de emergencia. El rotativo indica que el suceso ocurrió hace unos días, pero se mantuvo en reserva.

Previamente, el ministro de Defensa de Italia admitió que tiene que pensar en la guerra estadounidense-israelí contra Irán las 24 horas del día, asegurando que sabe cosas sobre este conflicto que le “quitan el sueño”. Al mismo tiempo, Crosetto aseguró que Italia no participa en el conflicto, pero agregó que está lista para desempeñar un papel en la solución diplomática.

Italia no es el único país de la OTAN que prefiere alejarse de la agresión estadounidense-israelí contra Irán. Este lunes trascendió que España habría cerrado su espacio aéreo a cualquier vuelo implicado o relacionado con las operaciones militares contra la República Islámica.