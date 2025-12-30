BOLETIN DE NOTICIAS
Un nuevo país se sumará a la zona euro en 2026

Bulgaria adoptará oficialmente el euro a partir del 1 de enero de 2026, despidiéndose de su histórica moneda, el lev, tras haber cumplido los criterios económicos requeridos por la Unión Europea, un hito que convertirá al país del mar Negro en el vigésimo primer miembro de la zona euro, informa Reuters.

La adhesión elevará a más de 350 millones el número de ciudadanos europeos que usan la divisa común y otorgará a Bulgaria un asiento en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

Aunque las empresas búlgaras apoyan mayoritariamente el cambio, los 6,7 millones de habitantes del país muestra una división entre el entusiasmo y el escepticismo hacia esta transición.

