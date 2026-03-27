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Un país africano afirma que podría tomar Teherán en dos semanas

El líder militar de la nación asegura que una sola brigada de sus fuerzas "es suficiente para esta misión".

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Tropas de Uganda.

Uganda podría tomar la capital iraní de Teherán en tan solo dos semanas, así lo afirmó este viernes el jefe de las Fuerzas de Defensa del Pueblo del país africano, el general Muhoozi Kainerugaba.

“No nos llevará más de dos semanas tomar Teherán. Una brigada de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda es suficiente para esta misión”, escribió el líder militar a través de su cuenta de X.

Anteriormente, Kainerugaba amenazó con que su país se podría unir al conflicto de Oriente Medio para defender a Israel. “El mundo está cansado de esto. Pero cualquier conversación sobre la destrucción o la derrota de Israel nos llevará a la guerra, ¡del lado de Israel!”, advirtió.

Ampliar: “Si intentan destruir Israel, Uganda irá a la guerra”: advierte poderoso general africano

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