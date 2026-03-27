Un país del Golfo apuesta por desbloquear Ormuz y lo haría de esta manera

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han comunicado a sus aliados que están dispuestos a participar en una fuerza marítima internacional destinada a reabrir el estrecho de Ormuz, mientras impulsan la creación de una coalición que garantice el paso de la navegación por esta vía estratégica, reporta The Financial Times citando fuentes conocedoras de la situación.

De acuerdo con la publicación, Abu Dabi ha informado a EE.UU. y a otros países occidentales que se sumaría a dicha fuerza y lo haría desplegando su propia Marina. “El objetivo es crear una fuerza internacional lo más amplia posible”, afirmó una de los interlocutores del medio. “No se trata de ir a la guerra con Irán. Irán ha ido a la guerra contra la economía global y la gente tiene que plantarse”, agregó.

Asimismo, EAU trabaja, junto con Baréin, en un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que otorgue mandato a cualquier futura fuerza de este tipo.

En respuesta a la agresión israelí-estadounidense no provocada contra la nación persa, Teherán ha bloqueado casi por completo el tránsito del estrecho, por donde normalmente pasa alrededor de una quinta parte de las cargas de petróleo y gas mundiales. FT indica que los Estados del golfo Pérsico temen que la República Islámica intente mantener el control incluso si la guerra termina, mientras que algunos de ellos, al igual que la Administración del presidente Donald Trump, cada vez están más convencidos de que no hay una forma sencilla de reabrir la vía marítima estratégica sin escoltas navales.

Se encuentra una postura endurecida

Este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la Administración trabaja para que los barcos puedan transitar libremente por el estrecho “tan rápido como puede”. EAU, que dispone de una marina de guerra relativamente pequeña, pero moderna, intenta convencer a decenas de países para crear la llamada ‘Fuerza de Seguridad de Ormuz’, destinada a defender el estrecho de ataques iraníes y escoltar buques, con el fin de aliviar un bloqueo que mantiene elevados los precios del petróleo y estrangula las cadenas de suministro hacia los Estados del Golfo.

Los aliados de la OTAN se han resistido hasta ahora a la presión de Donald Trump para que ayuden a escoltar buques por el estrecho, por lo que el mandatario ha criticado reiteradamente al bloque militar y a sus miembros.

Fuentes del periódico británico aseguran que Baréin es el único país del Golfo que respalda el plan para crear una fuerza marítima internacional, pero EAU espera lograr el apoyo de Arabia Saudita y otros socios. Si bien varios Estados de la región están indignados por las acciones de represalia iraníes contra objetivos militares, solo EAU y Baréin firmaron una declaración conjunta con naciones occidentales en la que condenaron los ataques contra la navegación comercial y el cierre de facto del estrecho; otros países no han presentado una respuesta unificada.

Mientras tanto, analistas consideran que Teherán tiene pocos incentivos para reabrir el estrecho, ya que lo ve como un punto de presión clave en el conflicto. Según dos funcionarios de la región, los países del Golfo podrían acelerar sus planes para construir oleoductos y redes ferroviarias para transportar recursos por tierra hacia Omán o el Mediterráneo.