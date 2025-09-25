Un sismo de gran magnitud sacude la zona occidental de Venezuela y el oriente de Colombia (VIDEOS)

Un sismo de gran magnitud sacudió este miércoles hacia el final de la tarde varios estados occidentales de Venezuela, la capital de ese país, al igual que diversas regiones del oriente de Colombia.

El terremoto se extendió por varios segundos y estremeció zonas residenciales. Los reportes de personas que sintieron el temblor en Venezuela surgieron de estados como Barinas, Lara, Trujillo, Mérida y Zulia luego de las 6:20 de la tarde, hora de Venezuela.

La onda sísmica también fue sentida en Caracas, la capital venezolana. Según el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico tuvo una magnitud estimada de 6 grados. En Colombia, vecino de Venezuela, también se sintió el temblor hacia la región oriental del país.

Así quedaron apartamentos en Maracaibo tras el fuerte sismo registrado hace minutos. 6:39 p.m.#temblor https://t.co/r0E7CG3Uct pic.twitter.com/6x40pMWqZQ — Leandro David (@Leandromdf) September 24, 2025

Por su parte, la cuenta X de Chile Alerta, que envía reportes sísmicos en tiempo real, informó que el movimiento telúrico habría sido de 6.3 grados de magnitud y su epicentro se produjo a 71 kilómetros al noroeste de Trujillo.

Estas son las imágenes que dejó el fuerte sismo de magnitud 6.0 con epicentro en Maracaibo, Venezuela, que sacudió la tarde de este miércoles a gran parte del país vecino y se sintió en varias ciudades de Colombia. pic.twitter.com/M9cEeYqbyN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 24, 2025

Entre tanto, el Servicio Geológico de EE.UU., registró el evento con una magnitud de 6.2. Según su reporte, el epicentro se habría producido en la localidad de Mene Grande, una población situada en el municipio Baralt del estado venezolano del Zulia, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo.

En la entidad zuliana reportaron que el sismo provocó daños en la histórica Iglesia de Santa Bárbara de la ciudad de Maracaibo.

#AHORA | Daños en la Iglesia de Santa Bárbara (Maracaibo) por #Temblor en el Zulia.

Vía @Jmfm26 pic.twitter.com/O8wlEaUWAF — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) September 24, 2025

En esa misma región se reportaron daños a comercios, específicamente en la ciudad de Mene Grande, donde la sacudida tumbó las estanterías de los locales.

Minutos antes de que se sintiera este sismo, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), reportó otro evento telúrico de 3.9 que se produjo a las 5:50 de la tarde y cuyo epicentro fue a 26 km al sureste de la ciudad de Bachaquero, capital del municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia.

En redes sociales, algunos usuarios han publicado videos del momento estremecedor que vivieron. En Colombia, por ejemplo, se reportó el sismo en localidades como en la ciudad caribeña de Santa Marta, situada en el departamento de Magdalena, al norte de ese país.

@tvcucuta Momentos de angustia se vivieron en el centro de Cúcuta tras el temblor 6.0 grados en la escala de Richter, ocurrido hace pocos minutos. Los edificios de la zona fueron evacuados, aún no se han reportado heridos. #Sismo #Ultimahora #Noticiaendesarollo Entra al enlace y sigue el canal de TVCUCUTACO https://whatsapp.com/channel/0029Va54wY5H5JLqr417KS2S TV CÚCUTA ✅ EL CANAL DE LA FRONTERA ♬ sonido original – TvCucuta.co

También se reporta en redes que el sismo llegó a sentirse incluso, de forma leve, en ciudades colombianas como Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta y en otras localidades del departamento del Norte de Santander.