Una de las víctimas del caso Epstein hace fuerte revelación al Departamento de Justicia de EE.UU.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha publicado tres millones de páginas de los archivos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo en una conferencia de prensa el viernes que los nuevos documentos incluyen 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionadas con el caso. Blanche detalló que en total había 6 millones de documentos, pero debido a la presencia de material de abuso sexual infantil y las obligaciones en materia de derechos de las víctimas, no todos los documentos se están haciendo públicos esta vez.

Se cuenta lo siguiente:

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, organizaba fiestas en Mar-a-Lago llamadas “chicas del calendario”.

“Jeffrey Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba.

Medía la vulva y la vagina de las niñas introduciendo un dedo y evaluaba su estrechez.

Los invitados eran hombres mayores, entre ellos Elon Musk, Don Jr. Trump, Eric Trump. El abogado Allan Dershowitz también estaba allí con el abogado Bob Shapiro.

Nos llevaron a habitaciones, nos obligaron a practicarle sexo oral a Donald J. Trump. Nos obligaron a permitir que nos penetraran. Tenía 13 años cuando Donald J. Trump me violó.

Ghislaine Maxwell también estaba presente”.

Otra denuncia del último lote de archivos de Epstein:

Una víctima de Epstein denunció que una amiga no identificada fue obligada a practicarle sexo oral al presidente Trump hace aproximadamente 35 años en Nueva Jersey.

La amiga tenía entre 13 y 14 años cuando esto ocurrió, y que supuestamente mordió al presidente Trump mientras le practicaba sexo oral.

Supuestamente, la amiga recibió un golpe en la cara después de reírse de haber mordido al presidente Trump.

La amiga dijo que también fue abusada por Epstein.

Retiran narración

El Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó el documento “EFTA01660683”, que incluía todos los testimonios viles y repugnantes, que nombraban a Epstein junto con el presidente Trump y otras figuras conocidas

Este documento se publicó hoy en el lote de archivos de Epstein.