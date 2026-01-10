Venezuela anuncia su “primera exitosa operación en conjunto” con EE.UU.

Venezuela ha llevado a cabo su primera “exitosa operación en conjunto” con Estados Unidos para el regreso al país del buque Minerva, que “zarpó sin pago ni autorización de las autoridades venezolanas”, ha anunciado la petrolera estatal PDVSA en un comunicado.

“Gracias a esta primera exitosa operación en conjunto, el buque se encuentra navegando de regreso a aguas venezolanas para su resguardo y acciones pertinentes”, señaló.

Donald Trump comunicó este viernes que Caracas ayudó a incautar un petrolero que partió del país latinoamericano sin aprobación de EE.UU. “Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las Autoridades Provisionales de Venezuela, incautó un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra aprobación”, publicó en Truth Social.

Además, detalló que “este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela, y el petróleo se venderá a través del gran acuerdo energético que hemos creado para este tipo de ventas”.