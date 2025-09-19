Venezuela exhibe su poderío militar en el arranque de la ‘Operación Caribe 200’ (VIDEOS)

Como un ejercicio de “apresto operacional” destinado a la preparación del país “para un escenario de conflicto armado en la mar”, definió el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López la Operación ‘Caribe Soberano 200’, que se desarrolla desde la víspera en la isla de La Orchila, a unos 160 kilómetros de la capital.

La acción surgió como respuesta al despliegue militar que mantiene EE.UU. en aguas del Caribe sur desde hace cinco semanas con el argumento declarado de combatir a los cárteles del narcotráfico, aunque las autoridades venezolanas afirman que se trata de una maniobra encubierta para atentar contra su soberanía.

“[Estamos] preparándonos en el terreno para así elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela”, detalló Padrino López en un video publicado en sus redes sociales.

En las imágenes correspondientes al segundo día del ejercicio, se da cuenta de una importante cantidad de tropas haciendo prácticas de desembarco, tiro, ataque y defensa, así como del manejo de tanques, carros de guerra, helicópteros, embarcaciones militares y aviones de combate en un escenario confrontativo.

La fachada caribeña venezolana ha tratado de ser franqueada por terceros países durante la última década. Según llamó a recordar el titular de Defensa venezolano, en 2019 se produjo un intento de violentar el mar territorial del país desde Puerto Rico con el pretexto de entregar ayuda humanitaria. Y en 2020, mercenarios procedentes de Colombia pusieron en marcha la fallida ‘Operación Gedeón’, cuyo propósito era asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.