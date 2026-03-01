VIDEO Buque petrolero se incendia tras ser atacado cerca de la costa de Omán

BOLETIN DE NOTICIAS
El petrolero Skylight, con bandera de la República de Palaos, fue alcanzado este domingo cerca de la costa de Omán, informó el Centro de Seguridad Marítima omaní.

El buque se encontraba a 9,2 kilómetros al norte del puerto de Jasab, cuando fue alcanzado mientras intentaba atravesar sin autorización el estrecho de Ormuz, negándose a acatar las advertencias de la Guardia Revolucionaria.

Videos compartidos en las redes muestran al tanquero en llamas en el golfo de Omán.

Los 20 miembros de la tripulación fueron evacuados. Al menos, cuatro resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

Por su parte, la Oficina de Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido (UKMTO), dependiente de la Armada británica, aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el cierre del estrecho de Ormuz por medio de los canales reconocidos de seguridad marítima, no obstante, reconoció que siguen llegando declaraciones a través de fuentes abiertas y canales de radiocomunicación. En este sentido, ha advertido a los buques que navegaban por Oriente Medio que debían actuar con precaución.

El sábado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que se había prohibido a los buques cruzar el estrecho de Ormuz, uno de los canales marítimos más importantes del globo, debido a que por él transita un importantísimo volumen de petróleo y gas que abastece a enormes regiones del planeta. El anuncio llega en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio, tras el ataque lanzado este sábado por EE.UU. e Israel contra Irán.

