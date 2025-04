VIDEO Capta sonriente el atentado que pone al borde de la guerra a 2 potencias nucleares y ni se da cuenta

Durante una excursión a la popular zona turística de Pahalgam, en la región de Cachemira administrada por la India, un turista captó inadvertidamente el momento en que se produjo el martes pasado un atentado que acabó con la vida de al menos 26 personas, informa NDTV.

En un video se puede ver al hombre, posteriormente identificado como Rishi Bhatt, tomando imágenes mientras se desplaza en una tirolina y de fondo se oyen disparos. Sin percatarse de nada, disfruta de su paseo con una sonrisa, mientras las personas que están en tierra corren despavoridas. Cuando finalmente se acerca al suelo, se ve a otro turista cayendo, presumiblemente herido de bala.

Bhatt declaró luego a medios locales que se quitó el cinturón de seguridad apenas se dio cuenta del disparo. “Tomé a mi esposa y a mi hijo y echamos a correr. Vimos gente escondida en un lugar que parecía un foso, donde no se les podía localizar fácilmente. Nos escondimos allí también. Cuando cesaron los disparos, poco después de 8 o 10 minutos, corrimos hacia la puerta principal”, detalló. “Unos 15 o 16 turistas recibieron disparos delante de nosotros. Al llegar a la puerta, vimos que los visitantes ya se habían marchado. Un guía a caballo nos ayudó a salir del lugar”, añadió.

Hombres fuertemente armados abrieron fuego indiscriminadamente en el prado de Baisaran, en Cachemira, región en disputa con Pakistán desde que toda la zona logró independizarse del Reino Unido, en 1947. Según las autoridades locales, 25 de los fallecidos eran ciudadanos indios y uno más resultó ser nepalí. La Policía de la India ha arrestado al menos 1.500 personas en el norteño estado de Jammu y Cachemira, en el marco de la investigación del atentado.

Tras rastrear las huellas digitales de los atacantes, las agencias de inteligencia indias detectaron una conexión con Pakistán y el uso de una sala de control remoto. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, pidió a Nueva Delhi que respalde con pruebas sus afirmaciones sobre la presunta implicación de Islamabad.

MASSIVE EXCLUSIVE: Sources to Arunima of cnn news 18:

The zip line operator seen in a now viral video has been picked up for questioning by NIA. The operator detained minutes after Rishi bhatt in an interview to cnn news 18 raised doubts over the intention of the man seen… pic.twitter.com/gbzu5o0SmG

