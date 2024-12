VIDEO Captan aparente avión de combate chino de sexta generación realizando su primer vuelo

Se ha especulado que un posible avión de combate chino de sexta generación realizó su primer vuelo, luego de que este jueves aparecieran en redes sociales algunos videos e imágenes de una aeronave no identificada.

En las publicaciones se observa al nuevo avión de combate volando junto a un caza J-20S de quinta generación. De acuerdo con el medio The War Zone, el J-20S que acompañaba a la presunta aeronave de sexta generación actuó como “avión de persecución” durante el vuelo de prueba diurno.

Por su parte, el portal DefenseMirror explicó que el desconocido avión fue observado volando con el tren de aterrizaje desplegado, práctica estándar que se lleva a cabo en las primeras etapas de prueba.

⚡️China has successfully conducted the inaugural test flight of its 6th-generation fighter jet, commonly referred to as the “White Emperor.”

