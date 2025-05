VIDEO Coches en llamas y tiroteos en la capital de Libia en medio de protestas

Multitudinarias protestas estallaron en la capital de Libia, Trípoli, después de dos noches de enfrentamientos entre grupos armados en zonas residenciales, reportan los medios locales.

Según muestran videos publicados en las redes sociales, cientos de personas salieron a las calles de Trípoli, donde algunos manifestantes prendieron fuego a vehículos militares. En algunas imágenes se pueden oír disparos y a grupos huyendo del lugar del tiroteo.

Reportan que los manifestantes asaltaron el antiguo cuartel general de seguridad perteneciente al jefe del Aparato de Apoyo a la Estabilidad de Libia, Abdul Ghani al Kikli, cuyo asesinato la noche del lunes al martes provocó enfrentamientos armados entre diferentes grupos armados en la capital.

En medio de las violentas protestas antigubernamentales en la capital libia, el Consejo Presidencial emitió una decisión que estipula un alto el fuego completo en todas las áreas y el compromiso de todas las unidades militares a regresar a sus cuarteles de forma inmediata e incondicional. Según el documento, el Estado Mayor del Ejército libio debe supervisar la aplicación de la medida.

Trípoli ya fue escenario de violencia entre grupos armados durante dos noches consecutivas. Los enfrentamientos entre el Aparato de Apoyo a la Estabilidad y una coalición de la Fuerza Conjunta de Misrata, la Brigada de Combate 444, la Brigada 111 y la Fuerza de Apoyo a la Dirección empezaron después del asesinato de Abdul Ghani al Kikli, conocido como Ghniwa.

Libya is now in a state of civil war as violence breaks out between militant factions in Tripoli. There’s the UN-backed government, which is hated by the public, and it is fighting against armed groups that want to overthrow it.

