VIDEO: India lanza un misil balístico por primera vez desde una plataforma móvil ferroviaria

La India realizó este jueves con éxito su primer lanzamiento de prueba del misil de alcance intermedio Agni-Prime desde una plataforma móvil ferroviaria.

Según un comunicado del ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, se trata de un misil “de última generación” con alcance de hasta 2.000 km.

“El primer lanzamiento en su clase, realizado desde un lanzador móvil especialmente diseñado sobre raíles, tiene la capacidad de desplazarse por la red ferroviaria sin condiciones previas, lo que permite al usuario desplazarse por todo el país y realizar el lanzamiento en un breve tiempo de reacción con visibilidad reducida”, declaró.

Singh felicitó a los equipos de científicos y oficiales involucrados en el proyecto por el logro de situar a la India en el “selecto grupo” de naciones que cuentan con la capacidad de desarrollar sistemas de lanzamiento en contenedores basados en ferrocarriles en movimiento.

Según medios locales, el Ministerio de Defensa aseguró que la trayectoria del misil fue seguida de cerca por múltiples estaciones terrestres, confirmando que se trató de un lanzamiento perfecto que da pie a la futura incorporación de sistemas de misiles ferroviarios a los servicios operativos del país.