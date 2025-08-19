19 agosto, 2025
VIRAL

VIDEO Vehículo blindado trofeo con banderas de Rusia y EEUU recorre campo de batalla en Ucrania

Resuelven el misterio del primer robo bancario de Islandia medio siglo después de la manera más inusual

Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

VIDEO Llamaradas en el motor de un avión provocan pánico a 11.000 metros de altura

Redaccion Central

El incidente ocurrió en un Boeing 757 de Condor Airlines.

Captura de pantalla durante el caos.
Captura de pantalla durante el caos.

El pasado sábado los pasajeros del Boeing 757 de Condor Airlines, que volaba entre Corfú (Grecia) y Düsseldorf (Alemania), experimentaron momentos de tensión en el aire al ver cómo el motor derecho del avión en el que viajaban lanzó una serie de llamaradas unos 40 minutos después del despegue, informa el canal WDR.

El incidente fue provocado, de acuerdo a un portavoz de la aerolínea alemana, por una reacción química que provocó un proceso de combustión fuera del motor de la aeronave en forma de llamas punzantes.

De acuerdo a esta misma fuente, no se habría presentado un incendio de motor en ningún momento.

Tras el hecho, ocurrido a 11.000 metros de altura, el vuelo DE3665, en el que viajaban 273 pasajeros y 8 tripulantes, fue desviado para realizar un aterrizaje de emergencia en Bríndisi (Italia).

Según los representantes de la aerolínea no hubo riesgo en ningún momento del evento. Actualmente se investiga la causa del incidente y la aeronave se encuentra bajo revisión técnica.

Artículos Relacionados

Ordenan libertad inmediata de Álvaro Uribe hasta que sea definida su sentencia

Redaccion Central

Venezuela desplegará 4,5 millones de milicianos en respuesta a EE.UU.

Redaccion Central

Trump: La posibilidad de una solución del conflicto en Ucrania se aclarará en una o dos semanas

Redaccion Central

Encuentro entre Trump, Zelensky y líderes europeos para discutir la guerra con Rusia

Redaccion Central

Luis Fernando Camacho se pronuncia tras elecciones en Bolivia: “La democracia venció a 20 años de abusos y dictadura”

Redaccion Central

La Derecha vuelve al Poder en Bolivia: La Izquierda ha perdido fuerzas

Redaccion Central