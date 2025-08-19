VIDEO Llamaradas en el motor de un avión provocan pánico a 11.000 metros de altura

El incidente ocurrió en un Boeing 757 de Condor Airlines.

El pasado sábado los pasajeros del Boeing 757 de Condor Airlines, que volaba entre Corfú (Grecia) y Düsseldorf (Alemania), experimentaron momentos de tensión en el aire al ver cómo el motor derecho del avión en el que viajaban lanzó una serie de llamaradas unos 40 minutos después del despegue, informa el canal WDR.

El incidente fue provocado, de acuerdo a un portavoz de la aerolínea alemana, por una reacción química que provocó un proceso de combustión fuera del motor de la aeronave en forma de llamas punzantes.

De acuerdo a esta misma fuente, no se habría presentado un incendio de motor en ningún momento.

Tras el hecho, ocurrido a 11.000 metros de altura, el vuelo DE3665, en el que viajaban 273 pasajeros y 8 tripulantes, fue desviado para realizar un aterrizaje de emergencia en Bríndisi (Italia).

Según los representantes de la aerolínea no hubo riesgo en ningún momento del evento. Actualmente se investiga la causa del incidente y la aeronave se encuentra bajo revisión técnica.